TÜRK ORMAN KÖY MAHALLESİNDE DOĞALGAZ  SEVİNCİ

​​​​​​​Yapımı bitmek üzere olan doğal gaz çalışmaları nedeniyle Akyazı’nın Türk Ormanköy Mahallesi sakinleri ve muhtarı tarafından Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ve AGDAŞ’a

Yapımı bitmek üzere olan doğal gaz çalışmaları nedeniyle Akyazı’nın Türk Ormanköy Mahallesi sakinleri ve muhtarı tarafından Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ve AGDAŞ’a teşekkür ettiler.

Türk Ormanköy Mahalle sakinleri ve Muhtarı Cihan Yılmaz katkılarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı mahalle kahvehanesine davet edip kendisine teşekkür ettiler.

Mahalle sakinlerinin davetine icabet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan da işimiz hizmettir, nazik davetleri için mahalle sakinleri ile mahalle muhtarına teşekkür ederin dedi.