TUNA YARIMBAŞ'IN HAYVAN SEVGİSİ

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesinde Başhekimlik özel kalemi olarak çalışan, çalışkanlığı, başarılı hizmetleri, hastalara ve hasta yakınlarına içtenlikle yaklaşımı ve herkesin işini yapmak için adeta çırpınan ve de ismi atom karıncaya çıkan

Akyazı Devlet Hastanesinde Başhekimlik özel kalemi olarak çalışan, çalışkanlığı, başarılı hizmetleri, hastalara ve hasta yakınlarına içtenlikle yaklaşımı ve herkesin işini yapmak için adeta çırpınan ve de ismi atom karıncaya çıkan Tuna Yarımbaş’ın bir özelliği daha ortaya çıktı. O özellikte hayvanlara karşı hissettiği özel sevgi oldu.

Önceki gün işe gelen ve çalışma masasına geçen Tuna Yarımbaş, arkasından yavru bir kedinin geldiğini gördü ve yavru kediyi hemen kucağına aldı masasına oturttu. Aç ve korkudan uykusuz kaldığını anladığı yavru kediyi önce doyurdu, su ihtiyacını giderdi ve sonra da sevdikten sonra da uyuttu. İyice dinlenen ve uykusunu alan yavru kedi daha sonra kendisine ilgi gösteren ve seven yeni sahibi Tuna’yla oynamaya başladı ve kısa sürede de özel kalem odasının maskotu oldu. Tuna Yarımbaş mesaisini tamamladıktan sonra yavru kedisini de alarak evinin yolunu tuttu.

Tuna Yarımbaş’ın bu güzel davranışını görenler kendisini tebrik ettiler. Yarımbaş’ta sokakta biçare olarak görüp evime getirdiğim kedi sayısı 11 di. Bu yeni yavru ile bu sayı 12 oldu. Hepsine çok seviyorum ve gözüm gibi bakıyorum diyerek kendisini kutlayanlara teşekkür etti.