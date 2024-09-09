TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN BARIŞ YAYLI TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı Ormanköy yolu Osmanbey mevkiinde feci kazada can veren Barış Yaylı Kuzuluk Mahallesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Ormanköy yolu Osmanbey mevkiinde feci kazada can veren Barış Yaylı Kuzuluk Mahallesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Konuralp Mahallesi Akminare halkından Yılmaz Yaylı'nın Oğlu, Şenol Yaylı'nın Abisi, Neşat, Kemal, merhum Mehmet ve İsmet Birinci'nin Yeğenleri olan Barış Yaylı’nın cenazesi bugün Akminare Camii'nde kılınan İkindi Namazını müteakip Kuzuluk Mahallesi aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kullandığı Otomobil Akyazı Ormanköy yolu Osmanbey belediye canlı hayvan borsası ve mezbahanesi yakınlarında başka bir Otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden Barış Yaylı’nın cenazesi Akyazı Konuralp Mahallesi Akminare semtindeki hanesine getirildi.

Burada alınan helallik sonrası Akminare Camiine getirildi. Burada yaylı ailesi taziyeleri kabul etti.