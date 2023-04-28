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Vefat
Giriş Tarihi : 28-04-2023 17:03

TRAFİK KAZASI KURBANLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Dün D-140 Kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Furuncu ve Ümit Çamur  Küçücek mahallesinde düzenlenen

TRAFİK KAZASI KURBANLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dün D-140 Kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Furuncu ve Ümit Çamur  Küçücek mahallesinde düzenlenen cenaze töreni ile aile kabristanlıklarında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Akyazı İlçesi Küçücek İstiklal Mahallesi halkından İstiklal mahalle muhtarı Hasan Köymen'in vefat eden Eniştesi Engin Furuncu ile yine aynı kazada hayatını kaybeden  Küçücek mahallesi Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum Şükrü Çamur’un oğlu, Muhammet ve Ömer Çamur’un abileri   Ümit Çamur Küçücek Mahallesi Cuma Camiinde kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Her iki merhuma Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye :Hasan Köymen 0537 264 49 61

              Ömer Çamur  0535 689 00 54

 
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