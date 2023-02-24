TRAFİK KAZASI KURBANI AYTEN OĞRUL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi halkından merhum Ayakkabıcı İzzet Oğrul'un Eşi, Atakan Oğrul'un Annesi, Kemal Darcan’ın Ablası, Yaşar Bayer ve Alaağaçspor eski kulüp başkanı, ASKF yönetim kurulu üyesi Aydın Birincioğlu'nun Kayınvalideleri Ayten Oğrul geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Merhume Ayten Oğrul’un Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan Cuma Namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedildi.
Merhumeye Allah’tan rahmet, Yakınlarıu ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI .
Oğlu Atakan Oğrul: 0546 878 62 38