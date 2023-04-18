Topağaç Mahallesi’nde Asfalt Atağı

Akyazı Belediyesi’nin Topağaç Mahallesi’nde başlatmış olduğu asfalt çalışmaları tamamlandı. Mahallede 3 bin 400 ton asfalt serimi

Akyazı Belediyesi’nin Topağaç Mahallesi’nde başlatmış olduğu asfalt çalışmaları tamamlandı. Mahallede 3 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Akyazı için durmak yok, asfalt çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Akyazı’da asfalt çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Osmanbey Mahallesi’nin ardından Topağaç Mahallesi’nde devam eden çalışmalar 3 bin 400 ton asfalt seriminin ardından tamamlandı.

Mahalle meydanının ve sokaklarının asfaltlandığı çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Vatandaşlarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan planlama dahilinde mahallelerimizi asfalt ile buluşturuyoruz. Osmanbey Mahallemizin ardından Topağaç Mahallemizde de çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 4 senede ilçe genelinde 250 bin tonun üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Soykan, “ Akyazılı hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizin ulaşım ağını yenilemek için yoğun mesai harcıyoruz. İlçemizin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde Büyükşehir Belediyemizin beton yol çalışmaları devam ederken, biz de belediye öz kaynaklarımızla asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmanbey ve Topağaç Mahallelerimizin ardından yaptığımız planlama dahilinde çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.