Terminal açılışına gelen Ak Partili yöneticiler İlçe teşkilatını ziyaret ettiler

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan terminal binasının açılış törenine katılmak için Akyazı’ya gelen Ak Parti Genel başkan yardımcısı

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan terminal binasının açılış törenine katılmak için Akyazı’ya gelen Ak Parti Genel başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Çevre İlçe Belediye başkanları, İl Kadın Kolları başkanı Yasemin Turan açılış töreni sonrası açılışı henüz resmi olarak yapılmayan Ak Parti Akyazı İlçe yeni hizmet binasını ziyaret edip İlçe başkanı Mesut Ekrem ve Belediye başkanı Bilal Soykan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ve Belediye başkanı Bilal Soykan, bu ziyarette misafirlerine hem çalışmaları hakkında bilgiler verdiler, hem de satın alındıktan sonra restore edilen yeni hizmet binası ile ilgili bilgileri aktardılar.

Ziyareti yapanlar Akyazı belediye başkanı ile ilçe başkanını tebrik ederken, onlarda yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.