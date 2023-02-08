TERMİNAL AÇILIŞI 68 GÜN OLDU AMA İN CİN TOP OYNUYOR

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve 2 Aralık 2022 Cuma günü görkemli bir törenle açılışı yapılan Akyazı otogarı aradan 68 gün

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve 2 Aralık 2022 Cuma günü görkemli bir törenle açılışı yapılan Akyazı otogarı aradan 68 gün geçmesine rağmen hala hizmet vermeye başlamadı.

Otogar da hiç kimsenin olmadığını gören vatandaşlarda “açılışını yaptılar ama kimse buraya gelmiyor. Otogarda adeta in cin top oynuyor” demekten kendilerini alamıyorlar.

Akyazılılar, Akyazı’mıza otogar gerekliydi. Ancak yer belirlenirken kimsenin fikri alınmadığı için otogarımız yapılmaması gereken bir yere yapıldı. Ayrıca otogara girecek olan minibüslerin gidecekleri yerlere hangi güzergahtan gidecekleri de belirlenmemiş. Şehir merkezinde yolcuların dolmuşlarını bekleyecekleri durak yerleri de yapılmamış. Kısacası alt yapısı tamamlanmamış. Bu durumda ki otogarın açılışı neden aceleye getirildi anlamış değiliz demeyi de ihmal etmiyorlar.