Temizlik işçilerine mangal keyfi yaşattı

​​​​​​​Akyazı belediyesi temizlik işleri koordinatörü Alpaslan Bayraktar, Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde birlikte çalıştığı işçilere moral olması için mangal keyfi yaşattı

Akyazı belediyesi temizlik işleri koordinatörü Alpaslan Bayraktar, Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde birlikte çalıştığı işçilere moral olması için mangal keyfi yaşattı.

Temizlik İşleri merkezinde gerçekleşen işçilere moral yemeğine Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kara, Çevre Mühendisi Fatih Boztepe ve Hasan Saka’da katıldı.

Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak mangalın başına geçerek kendi elleri ile pişirdiği et ve sucukları temizlik işçilerine bizzat ikram etti.

Temizlik İşleri Koordinatörü Alpaslan Bayraktar, birimimizde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte güzel ve unutamayacağımız dakikalar geçirdik. Bize moral yemeği konusunda destek veren herkese teşekkür ederim dedi.