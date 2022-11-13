Telekom Akyazı'da alt yapıyı güçlendiriyor

​​​​​​​Telekom’un Akyazı’daki alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Telekom yetkilileri önceki gün Akyazı’nın Ömercikler Mahallesinde alt yapıyı

Telekom’un Akyazı’daki alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Telekom yetkilileri önceki gün Akyazı’nın Ömercikler Mahallesinde alt yapıyı güçlendirme adına başlattıkları çalışmayı aralıksız sürdürüyorlar. Amaç Akyazı’nın en ücra köşesinde bile kendileri ile ilgili en küçük bir sorunun kalmaması.

Ömercikler Mahallesi Muhtarı Ömer Bozkurt Mahallelerinde sürmekte olan çalışmanın tamamlanmasının ardından Telekom alt yapıyla ilgili olarak bir sorunları kalmayacağını söyledi ve henüz çalışmalar devam ederken, kendi bölgesinde sorunu olan varsa hiç zaman geçirmeden bana bildirsin ki, bende çalışanlar Mahallemizdeyken o sorunu çözeyim diyerek açıklamasını tamamladı.