​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesinden emekli öğretmen Emir Uzman, emekli polis memuru Mustafa İyiyazıcı, iş insanı Ali Aydın, emekli öğretmen Tevfik İyiyazıcı

Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesinden emekli öğretmen Emir Uzman, emekli polis memuru Mustafa İyiyazıcı, iş insanı Ali Aydın, emekli öğretmen Tevfik İyiyazıcı tarafından kendi mahallelerinde başlatılan akşam namazı sonrasında bir araya gelme, birlikte tatlı ve keyifli sohbet etme geleneği komşu mahalle sakinleri tarafından benimsenmiş olacak ki, bu sohbetlere son zamanlarda Hasanbey Mahallesi ile yetinilmeyip Pazarköy, Alaağaç, Karaçallık Mahallelerinde ikamet etmekte olan tanınmış isimlerinde katıldıkları ve bu bir araya gelişlerin bu Mahallelerde de devam ettiği görülüyor.

Önceki akşam toplanma yeri yine Hasanbey Mahallesiydi. Bu defa Hasanbey Mahalle sakinlerinin yanı sıra Pazarköy Mahallesinden emekli öğretmenler Yusuf ve Mithat Baştan, eski Muhtar Hüseyin Albayrak ve Mahalle sakini Selam Ali Yıldırım ile Karaçallık Mahallesinden Recep Aktuna ile yine Hasanbey Mahallesi sakinlerinden olup şu an itibarıyla yaşamını İstanbul’da sürdürmekte olan Zekai İşçide bu grubun arasına katıldı.

Bu bir araya gelişlerin fikir babası olan Hasanbey Mahalle sakinleri, başlattığımız bu bir araya gelişlerde yaptığımız tatlı ve keyifli sohbetler gürül gürül yanan sobanın üzerinde pişirdiğimiz kestane ve patateslerin yanı sıra bize misafir olarak gelenlerin getirdiği yiyecekleri yiyerek siyaset ve güncel konular dahil her şeyi kavga yapmadan, birbirimizi kırmadan, bağırıp çağırmadan konuşuyor ve bol bol sohbet ediyoruz. Bu durum birbirimize olan sevgiyi ve saygıyı daha da arttırıyor. Bizi izleyenlere de önemli mesaj veriyoruz dediler ve bu bir araya gelişlerin isimleri geçen Mahallelere yeni Mahallelerin de katılmasıyla daha da büyüyerek devam edeceğine inandıklarını söylediler.