TATİL GÜNLERİNDE BELGESİZ ÇALIŞMAK YASAK

​​​​​​​Berber ve Kuaförler izin günlerinde işyerlerini açmak için bağlı bulunduğu Odadan izin belgesi almak zorunda, İzin almayanlar için 2 ila 5 bin lira ceza var

Berber ve Kuaförler izin günlerinde işyerlerini açmak için bağlı bulunduğu Odadan izin belgesi almak zorunda, İzin almayanlar için 2 ila 5 bin lira ceza var

Sakarya Valiliği tarafından alınan karar sonrası Berberler ve Kuaförlerin izin günleri yeniden belirlendi. Erkek berberleri eskiden olduğu gibi Pazar günleri, Bayan Kuaförler ise Pazartesi günü yerine Salı günü izin yapacaklar.

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası başkanı Hasan Cengiz alınan karar gereği Erkek Kuaförlerimiz Pazar günü Bayan Kuaförlerimiz ise Salı günü kapalı olacaklar, İzin gününe denk gelen Gelin başı ve Damat tıraşı gibi işlemleri bağlı bulundukları Odadan alacağı belge ile işyerlerini açabilecek.

Kolluk kuvvetlerince belgesiz olarak izin günü işyeri açtığı belirlenen Berber ve Kuaförlere ilk yakalandıklarında 2 bin 565 TL. Aynı kuralı 2 kez ihlal edenler ise 5 bin 300 lira ceza ödeyecekler. Esnaflarımızın mağdur olmaması için izin günlerinde çalışacakları zaman mutlaka odamızdan izin belgesini almaları gerekiyor kurallara uymaları gerekmektedir ifadelerini kullandı.