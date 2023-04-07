Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi B.Ş. Belediyesinin Kuzuluk’taki Serasını gezdi

​​​​​​​Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Akyazı’ya da geldi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Mahallesinde gerçekleştirilen seracılık ve mükemmeliyet merkezini gezdi

Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Akyazı’ya da geldi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuluk Mahallesinde gerçekleştirilen seracılık ve mükemmeliyet merkezini gezdi ve büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce ile serada çalışan diğer yetkililerden faaliyetleri hakkında geniş bilgiler aldı.

Bakan Kirişçi tesisi beğendiğini söyledi ve yarınlarına emin adımlarla yürüyen, güçlü ve bağımsız Türkiye için tarım başta olmak üzere her konuda üretmemiz lazım dedi ve kurulan tesis için de B.Ş. Belediye başkanı Ekrem Yüce’yi tebrik etti.

Bakan Kirişçi, İstanbul gibi metropol bir şehre yakın, su ve toprak problemi olmayan Sakarya’nın “kent tarımı” için ideal şehir olduğunu söyledi ve serada Dünyada dördüncü, Avrupa da ikinciyiz dedi.

Çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini, boş kalmış tek karış bir toprak bile kalmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Kirişçi, Türkiye yüzyılında tarım ve orman camiası için devrim olacaktır ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sera gezi ve incelemesini tamamladıktan sonra programını sürdürmek için Sakarya’ya geri döndü.