SÜPER İKİZLER DOKTOR OLDU, BU BAŞARI AYAKTA OLKIŞLANIR

​​​​​​​Akyazılı emekli öğretmenler Aslı Üzbe ve eşi merhum Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe kardeşler bu yıl Koç Üniversitesi

Akyazılı emekli öğretmenler Aslı Üzbe ve eşi merhum Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe kardeşler bu yıl Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini üstün başarı ile bitirdiler.

Konuralp İlkokulu’nda başladıkları eğitim hayatlarının tamamı başarılarla dolu olan ve sürekli olarak sınıflarının ve okullarının birincisi olmak için birbirleri ile yarışan ikiz kardeşlerin bu başarıları Üniversitede de devam etti ve Selin Üzbe okulunu birinci bitirirken, ikizi Pelin Üzbe de kıl payı ikinciliği bir arkadaşına kaptırdı ve o da okulunu üçüncü olarak bitirmeyi başardı.

Üzbe kardeşlerin bu büyük başarısı ailenin yanı sıra Akyazılıları da son derece mutlu etti ve sevindirdi.

Üzbe kardeşler 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak olan törende diplomalarını alacaklar ve keplerini havaya atacaklar.

Törenin hemen başında Fakülteyi bölüm birincisi olarak bitiren Selin Üzbe bir konuşma yapacak ve yaş kütüğüne adının yazılı olduğu birincilik künyesini çakacak.

24 Haziran 2023 Cumartesi günü Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşecek olan diploma törenine ailesinin yanı sıra Aslı ve merhum Dinçer Üzbe’nin can dostları olan Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel ile emekli eğitimci Ergün Öztürk de katılacak.