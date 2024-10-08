SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinde Dersler başladı

​​​​​​​SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başladı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başladı.

Yeni dönem Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle Okulda ilk ders etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok da katıldı.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı misafirlerini okul bahçesinde karşıladı. Kaymakam ve daire Müdürlerine çiçek takdim etti. Öğrencilerde Kaymakam ve daire müdürleri ile tanışma fırsatı buldu.