SUBÜ’DA İLK MEZUNLARININ MEZUNİYETTÖRENİNDE SICAKLIK BUNALTTI.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2023-2024 eğitim yılı Mezuniyet Töreni dün Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Cevat Ayhan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

TÖRENDEN NOTLAR

-Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi

-Törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, eski Rektörlerden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Genel Sekreter Gökhan Ergen, bazı Dekanlar, Öğretim görevlileri, Sakarya Büyükşehir eski başkanı Zeki Toçoğlu, STK başkanları ile öğrenci Velileri katıldı.

-Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı ve ekibi de düzenlenen mezuniyet törenine ve gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı.

-Programı Yahya Bakır sundu. Başarılı sunucu temiz Türkçesi, güzel diksiyonu ve esprileri ile etkinliğe renk kattı.

-Düzenlenen mezuniyet töreninin Akyazı Spor Kompleksinde kapalı alanda yapılması, mevcut klimaların yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan aşırı sıcaklık törene katılan öğrencileri, velilerini ve protokolü aşırı sıcak bir hayli bunalttı.

-Törene katılanlar 40’ın üzerine çıkan aşırı sıcaktan iyice bunalınca “ bu havada kapalı alanda tören mi olur. Akyazı gibi yerde ağaçların bol olduğu bir alan mı bulunamadı mı da tören kapalı alanda yapılıyor” diye tepki gösterdiler.

-Oturdukları alanın güneş görmesi üzerine sıcaktan olumsuz etkilenen ve bunalan protokolün oturuş düzenin de değişiklik yapıldı ve sandalyeler salonun orta yerine çekilerek protokolün güneşten etkilenmeleri önlenmek istendi ama bu tedbir yeterli olmadı.

-Protokolün salona gelmesi gecikince programda geç başladı. Bu durum özellikle öğrencilerin ve çocuklarının yanlarında olmak, onların sevinç ve mutluluklarını paylaşmak için Türkiye’nin çeşitli İllerinden gelen öğrenci Velilerinin tepkisini çekti.

-2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Zeki

Toçoğlu’nun kızı Ayşenur Toçoğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda da Şevval Şengül okul birincisi oldular. Okul birincileri diplomalarını aldıktan sonra kürsüye gelip birer de konuşma yaptılar.

- Fakülte Dekanı ve MYO Müdürü Azize Alaylı, Belediye başkanı Bilal Soykan, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ve Vali Yaşar Karadeniz törende birer konuşma yaptılar.

-Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO’unda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı sona erdi. Fakülteden 150, MYO’dan da 130 olmak üzeri toplamda 280 öğrenci okullarından mezun oldu ve diplomalarını ile belgelerini protokol üyelerinin ellerinden aldı.

Tören Spor Kompleksi içinde bulunan Cevat Ayhan spor salonunda yapıldı. Düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Gerek Fakülteden ve gerekse MYO’dan mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri protokol tarafından verildi. Düzenlenen tören öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları ile son buldu.

TÖREN

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2023-2024 eğitim yılı Mezuniyet Töreni dün Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Cevat Ayhan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 Eylül 2020 tarihinde açılan fakültenin ilk mezuniyet töreninde 270 öğrenci hep birlikte mezuniyet yemini gerçekleştirerek diplomalarını aldılar.

Mezuniyet törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile ilçe protokolü katılırken mezun öğrencilerin aileleri de çocuklarının heyecanına eşlik etmek için törende yerlerini aldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan tören öğrencilerin kortejiyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, “ Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezunlar vermenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Kıymetli aileleri ile birlikte bizler de öğrencilerimizin mezuniyetinin heyecanını paylaşıyoruz. Sayın Rektörümüze bizlere Akyazı’da mezuniyet töreni düzenleme imkânı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Törenin düzenlenmesinde bize her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a da ayrıca teşekkür ederim. Mezun olan öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

2020 yılında Akyazı’ya kazandırılan Fakülte’nin ilk mezunlarını vermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Akyazı Belediyesi olarak uzun yıllar Akyazı’mızın gündeminde olan 4 yıllık Fakültemizi Rektörümüz Mehmet Sarıbıyık’ın destekleri ile 4 yıl önce ilçemize kazandırdık. Pandemi ile önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektörüne nitelikli eleman yetiştiren bölümlerden oluşan Fakültemizin açılışını 22 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Sağlık Bilimleri Fakültemizde 3 bölüm, Meslek Yüksek Okulumuzda ise 5 eğitim programında bugün yaklaşık 2000 öğrenciyi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Başkan Soykan, “ 4 yıldır kıymetli hocalarımızın destekleri ile büyük emeklerle yeşerttiğimiz Fakültemizde ilk meyvelerini bugün bu güzel törende sizlerin de şahitliğinde alıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde daha nice öğrencimizi buradan mezun olacak ve sağlık ordusunun birer neferi olacaklar. Genç kardeşlerimizden beklentimiz her bir karışını kutsal saydığımız ülkemizin ve bu aziz milletimizin huzurunun, refahının, mutluluğunun bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Mustafa İkbal Eşki de konuşmasında mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, “ İnşallah aldığını diploma aldığınız diploma bundan sonraki hayatınız için önemli bir basamak olur” dedi.

Sıfırdan kurulan bir fakültenin ilk mezunlarını veriyor olmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “ İlk günden itibaren hem fakültemizin hem de meslek yüksekokulumuzun nitelikli eğitim vermesi, sosyal etkinlik imkânlarına sahip olması, huzurlu bir atmosferin oluşması ve fiziki imkânlarının iyileştirilmesi için büyük çabalar gösterdik. Bu çabalarımıza birçok kurum destek verdi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama elini taşın altına en çok koyan ise Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan oldu. İlk günden itibaren öğrencilerimizin hep yanında yer aldı, ek hizmet binamızın yapılmasına ve laboratuvarların kurulmasına katkı verdi, birçok sosyal etkinliğe destek oldu. Öğrencilerimizin sorunlarının çözülmesi için hep çaba gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Sarıbıyık, “Biz bugün burada kutlama yaparken, dünyanın bazı yerlerinde eğitim alma hakkından mahrum bırakılan gençleri de unutmamak lazım. Özellikle Filistin’de, bombalanan şehirlerde ve özellikle üniversitelerde eğitim görme hayali yarım kalan, mezun olamayan öğrencilerin acılarını paylaşıyorum. Ayrıca bu hakkı engellememelidir. Bu gençlerin yaşadığı sıkıntılar, bizim için de bir hatırlatıcı olmalı; barış, adalet ve huzurlu bir dünya için her zaman mücadele etmeli, hassasiyetlerimizi diri tutmalı ve dayanışma içinde olmalıyız. Sevgili gençler; mezun olduktan sonra da Üniversitemizle irtibatınızı sürdürerek, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmanızı, bizlerle iş birliği içinde olmanızı rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizin sizler, aileniz ve ülkeleriniz için hayırlı olmasını diliyor; ömrünüzün geri kalanında mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “ Her biriniz hayatlarınızda inşallah çok başarılı olacaksınız. Yetişmenizde emeği geçen akademisyenlerimizi ve velilerinizi tebrik ediyorum. Meslek hayatlarınızda her birinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Vali Yaşar Karadeniz konuşmasının ardından başarılı öğrencilere onur belgelerini takdim etti. Tören tüm öğrencilerin mezuniyet belgelerini alması ve kep atma merasimi ile son buldu.