SPORCULARIMIZ AKYAZIYI GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Akyazılı sporcular Denizli İlinde yapılan İller Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 1 Birincilik 2 ikincilikle döndüler

Akyazılı sporcular Denizli İlinde yapılan İller Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 1 Birincilik 2 ikincilikle döndüler

Denizli İlinde yapılan İller Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Mustafa Tekin Genç Erkekler Kick Light kategorisi 57 kg’da birinci, Metehan Özhan Büyük Erkekler Low Kick kategorisinde 63,5 kg da ikinci, Emre Sayılı Gençler Erkekler Low kick kategorisi 60 kg’da ikinci oldular

Şampiyonada başarı elde eden Antrenör ve sporcular Bizlerden Maddi ve Manevi Desteklerini Esirgemeyen Akyazı İlçe Spor Müdürümüz Adem Altun ‘a ve Akyazı halkına Teşekkür ederiz ifadelerini kullandılar.