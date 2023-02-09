SÖZDE TARİKAT LİDERİ FATİH NURULLAHIN CEZASI ONANDI! 10 YIL 5 AY

Kendisini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan, Fatih Nurullah ismini kullanan Eyüp Fatih Şağban;

Yargıtay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, kendini tarikat lideri olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban'a "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 Kendisini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan, Fatih Nurullah ismini kullanan Eyüp Fatih Şağban; Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesindeki sözde dergahında bir müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Ailenin şikâyeti sonrasında sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban Sakarya'da tutuklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasını Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi onamıştı.

Taraf avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Başvuruların reddine karar veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mahkemenin Eyüp Fatih Şağban'ın "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasını ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat kararını onadı. Böylece yerel mahkemenin verdiği karar kesinleşti.