Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 26-09-2024 00:17

Soykan’dan Çoruhluya ziyaret

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhluyu ziyaret etti ve kendisine başarılar diledi.

Soykan’dan Çoruhluya ziyaret

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhluyu ziyaret etti ve kendisine başarılar diledi.

Makamda gerçekleşen ziyaretten sonra konuşan K.Pürçek belediye başkanı Çoruhlu Akyazı başkanımız Bilal Soykan’ın yaptığı ziyaretten mutlu ve memnun olduğunu ve yararlı bir ziyaret ve görüşme olduğunu söyledi ve başkan Soykan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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