Soykan’dan Çoruhluya ziyaret

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhluyu ziyaret etti ve kendisine başarılar diledi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhluyu ziyaret etti ve kendisine başarılar diledi.

Makamda gerçekleşen ziyaretten sonra konuşan K.Pürçek belediye başkanı Çoruhlu Akyazı başkanımız Bilal Soykan’ın yaptığı ziyaretten mutlu ve memnun olduğunu ve yararlı bir ziyaret ve görüşme olduğunu söyledi ve başkan Soykan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.