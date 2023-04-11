Soykan bu defa sağlık birimi çalışanlarına İftar yemeği verdi

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde belediyenin temizlik müdürlüğü biriminde çalışan personeline iftar verdikten sonra,

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde belediyenin temizlik müdürlüğü biriminde çalışan personeline iftar verdikten sonra, bu defa da sağlık biriminde çalışan personeline iftar yemeği verdi.

Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ünde katıldığı iftarda konuşan başkan Soykan, belediyemizin her biriminde olduğu gibi sağlık müdürlüğü bünyesinde çalışan personelimizde canla başla Akyazı hemşerilerimize hizmet için çalışıyorlar. Bende sağlık birimi çalışanlarımıza teşekkür etmek hem de birlikte oruç açmak için bu iftar programını düzenlettim. Birlikte olduğum için de son derece mutluyum dedi.