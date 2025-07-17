Şose Bahçe Dualar Eşliğinde Açılışı Yapıldı

​​​​​​​İlçenin Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunan ve Akyazı belediyesine ait ve bir müddettir atıl durumda olan, yapılan anlaşma ile işletme hakkını üç yıllığına alan Hilal-Enes Açıkgöz tarafından kiralanan eski adıyla Yaşar Yar Aile parkı

İlçenin Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunan ve Akyazı belediyesine ait ve bir müddettir atıl durumda olan, yapılan anlaşma ile işletme hakkını üç yıllığına alan Hilal-Enes Açıkgöz tarafından kiralanan eski adıyla Yaşar Yar Aile parkı yeni adıyla Şose Bahçe düzenlenen bir sade törenle hizmete sokuldu.

Akyazı belediyesi başkan yardımcısı Selda Aksima ve açılışa katılan bazı misafirler tarafından kurdelesi kesilen ve duası emekli din görevlisi Mustafa Asan tarafından yapılan “Şose bahçenin ” yeni düzenlemesi açılışa katılanların beğenisini kazandı.

Özellikle Kuzuluk’lular yeni bahçemiz tam anlamıyla ailece gelinebilecek, oturulabilecek bir mekan olmuş. Yeni halini bir hayli beğendik. Böylece Kuzuluk şose mahallesi olarak güzel bir bahçeye kavuşmuş olmaktan da mutluluk duyduk şeklinde açıklamalarda bulundular.

İşletme sahipleri Hilal ve Enes Açıkgöz’de bahçenin bu hale getirilmesi için çok emek sarf ettik. Önemli olan gelen misafirlerimizi bize yakışır biçimde ağırlamak ve onları memnun olmuş bir şekilde uğurlamaktır dediler.