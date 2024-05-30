Sorunları yerinde görüyor ve dinliyor

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir seçildiği günden itibaren Odasına kayıtlı olan şoför esnafı ile yakın temasta

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir seçildiği günden itibaren Odasına kayıtlı olan şoför esnafı ile yakın temasta bulunuyor ve sık sık da ziyaretler yapıyor olması ile dikkat çekiyor.

Başkan Özdemir geçtiğimiz günlerde yanında başkanvekili Mustafa Keskin olduğu halde rotasını çevirdiği Dokurcuna gitti ve şoför esnafı ile görüştü, sorunlarını dinledi ve çözüm yolları konusunda da Odası üyeleri ile görüş alışverişi yaptı.

Dokurcundaki temaslarını ve görüşmelerini tamamlayan Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir Akyazı’ya döner dönmez sosyal medya hesabından ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında şunları yazdı “ Bugün başkanvekilim Mustafa Keskin ile birlikte İlçemizin en uzak bölgesi olan Dokurcuna gittik. Burada Odamıza kayıtlı olan esnafımızla görüştük. Sorunlarını dinledik ve çözümü konusunda görüş alışverişi yaptık. Çok yararlı bir ziyaret oldu.”