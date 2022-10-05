SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ İNÖNÜ ANA OKULUNUN MİNİKLERİNİ AĞIRLADI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde minik misafirlerini ağırladı. Akyazı İnönü Anaokulu öğrencileri okul müdürü ve sınıf öğretmenleri ile birlikte bakım evini ziyaret etti.

Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde minik misafirlerini ağırladı. Akyazı İnönü Anaokulu öğrencileri okul müdürü ve sınıf öğretmenleri ile birlikte bakımevini ziyaret etti.

Akyazı İnönü Anaokulu Okyanus Sınıfı öğrencileri Okul Müdürü Sebiha Yazıcı ve Sınıf Öğretmeni Ayşe Düzeltici ile birlikte Akyazı Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti. Tüm canlıların yaşam haklarına saygı duymaları ve onlarla kaliteli bir yaşam sürebilmeleri amacı ile düzenlenen ziyarette minik öğrenciler, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması gibi işlemlerin yapıldığı tesisi gezdi.

Minik öğrenciler getirdikleri mamalarla hayvan dostlarını beslerken, Akyazı Belediyesi Veteriner Hekimi Leyla Coşkun, bakımevinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayvanlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Çocuklar ziyaret sonunda hayvan dostları ile birlikte fotoğraf çektirdi.