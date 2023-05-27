Şoförler Odası yönetimi Aylık toplantısını yaptı

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası yönetim ve denetim kurulu üyeleri Şaban Özdemir’in başkanlığında olağan aylık toplantılarını yapmak

Akyazı Şoförler Odası yönetim ve denetim kurulu üyeleri Şaban Özdemir’in başkanlığında olağan aylık toplantılarını yapmak üzere bir araya geldi.

Geride kalan bir ayın değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda yönetim ve denetim kurulu üyeleri tespit ettikleri mesleki sorunları bu toplantıda dile getirip çözümü konusunda karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, bugün olağan toplantımızı yaptık. Çalışmalarımızla ilgili bilgileri birbirimize aktardık. Sorkunlarımızı tespit ettik ve çözümü konusunda da görüş alış verişinde bulunduk dedi ve katılan yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti.