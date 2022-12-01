Şoförler Odası başkanı Özdemir Durak başkanları ile toplandı

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir açılışa hazırlanan terminalle ilgili sorunları görüşmek üzere İlçe genelinde mevcut durak başkanları ile bir araya geldi.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir açılışa hazırlanan terminalle ilgili sorunları görüşmek üzere İlçe genelinde mevcut durak başkanları ile bir araya geldi.

Şoförler Odası hizmet binasında gerçekleşen toplantıya katılan durak başkanları, belediye tarafından yapılan ve 2 Aralık 2022 Cuma günü açılışı yapılacak olan terminalle ilgili sıkıntılarını gerçekleşen bu toplantıda bir kez daha dile getirdiler ve terminale girip çıkmanın kendilerine ekonomik bakımdan da yük getireceğini belirterek, hem mesafe uzuyor hem de uzayan mesafe nedeniyle yakıt harcamamız artıyor, zaten ne kazanıyoruz ki, üzerine bu kadar masraf daha ekleniyor. Biz bu yükün altından kalkamayız diyerek başkanları Şaban Özdemir’e serzenişte bulundular ve kendileri için çok önemli bu sorunu çözmesini istediler.

Durak başkanlarının terminalle ilgili sorunlarını dinleyen Oda başkanı Şaban Özdemir’de konuyla ilgili şunları söyledi “ Yapılan terminal Odama kayıtlı olan şoför esnafını sıkıntıya sokmuştur. Belediye başkanımızla ben göreve geldikten sonra yaptığım görüşmelerimizde yapılacak olan terminalle ilgili sıkıntılarımızı ve önerilerimizi anlattım. Hatta kendisinden terminalle ilgili olarak Şoförler Odamız ve Odamıza kayıtlı üyelerimizle birlikte bir toplantı yapmasını istedim. Fakat bir türlü bu isteklerimizi Başkanımız yerine getirmedi. Bugün yine durak başkanlarımızdan gelen talep üzerine bu konuyla ilgili olarak bir toplantı daha yaptık ve durak başkanlarımız ilk yaptığımız toplantıda ne söylemişlerse bugünkü toplantıda da aynısını tekrarladılar. Bende başkanları olarak bu durumu sizlerin aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıyorum ve sonuç olarak da biz şoför esnafı olarak açılışı yapılacak olan terminale girmek istemiyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

Şimdi gözler Cuma günü yapılacak olan açılışa ve şoför esnafının araçları ile birlikte bu açılışa katılıp katılmayacaklarına, katılmamaları halinde de belediye başkanı Bilal Soykan’ın nasıl bir tavır sergileyeceğine çevrildi.