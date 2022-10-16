SİYASİLERDEN UMUDU KESEN MUHTAR MAHALLESİNİN İŞİNİ KENDİ HALLETTİ

Akyazı Taşburun Mahalle Muhtarı Bilal Türker köy içindeki bulunan 5 metre genişlik 3 metre yükseklikte Kamil Usta deresinin 500 metrelik bölümünün ıslahı için önce siyasetçilere ricada bulundu

Akyazı Taşburun Mahalle Muhtarlığı köy içindeki Kamil Usta deresinin 500 metrelik islahı için siyasetten umudu kesince kendi imkânlarıyla 11 kez Ankara genel müdürlüğü, Sakarya ve Eskişehir bölge müdürlüğünün kapılarını aşındırıp projesine onay aldı

Akyazı Taşburun Mahalle Muhtarı Bilal Türker köy içindeki bulunan 5 metre genişlik 3 metre yükseklikte Kamil Usta deresinin 500 metrelik bölümünün ıslahı için önce siyasetçilere ricada bulundu uzun süre bekleyip cevap alamayınca önce Sakarya DSİ müdürlüğüne oradan Eskişehir’de bulunan bölge müdürlüğüne defalarca giderek verdiği proje dosyasını takip etti. Muhtar Türker 11 kez de Ankara’daki DSİ genel müdürlüğüne giderek dosyasının akıbetini takip etti.

Muhtar Sonunda muradına erdi

Devlet Su İşleri 32. Şube müdürlüğü Taşburun Mahallesindeki Kamil Usta Deresinin dere yatağına istifli taş dolgu ve tahkimat ile korkuluk yapılması için ihaleye çıktı.7 Kasım’da ihaleye çıkacak ıslah çalışmaları 500 günde bitirilecek.

Muhtar Bilal Türker Dere ıslahında başta DSİ Sakarya şube müdürü Abdurrahman Cebeci,Proje şefliği, Eskişehir Bölge Müdürlüğü, DSİ eski genel müdürü Kasım Yıldız’a emeklerinden dolayı teşekkür etti