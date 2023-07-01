Siyasi Partilerde bayramlaşma

Kurban bayramı münasebetiyle siyasi partilerde de bayramlaşma törenleri vardı.

Kurban bayramı münasebetiyle siyasi partilerde de bayramlaşma törenleri vardı. İktidar partisi Ak Parti bayramın ikinci günü bayramlaştı. Düzenlenen bayramlaşma programına Milletvekili Ali İnci ve Belediye başkanı Bilal Soykan, Belediye Meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ve partililerin katıldığı bayramlaşma programında İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetimi ev sahipliği yaptı.

CHP’de bayramlaşmayı bayramın ikinci günü gerçekleştirdi. Parti binasında yapılan bayramlaşmada İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi ev sahipliği yaptı. Programa eski İlçe başkanı Ecevit Keleş, Serdivan İlçe başkanı Atilla Karahan, Erenler İlçe başkanı Mustafa Çınal, İl başkanlığına adaylığa hazırlanan Ergün Özkan, Şanlan Bayhan ile partililer katıldı.

MHP’de bayramlaşmayı bayramın ikinci günü yaptı. Parti binasında gerçekleşen bayramlaşmaya belediye meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşmada ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve yönetimi ev sahipliği yaptı.

Büyük Birlik Partisi bayramlaşmayı bayramın ilk günü akşamı yaptı. Sade bir şekilde gerçekleşen bayramlaşmada Naim Yolcu ve yönetimi ev sahipliği yaparken, partililerde programa ilgi gösterdi.