Şişenin dibini görmenin zararları anlatıldı

SUBÜ öğrenci topluluğu ile Akyazı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün (KYK)ortaklaşa düzenlediği “Alkol bağımlılığı” “Alkolün zararlarını” anlatan

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

SUBÜ öğrenci topluluğu ile Akyazı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün (KYK)ortaklaşa düzenlediği “Alkol bağımlılığı” “Alkolün zararlarını” anlatan ve farkındalık yansıtan bir yarışmada düzenledi. Yarışmada seçilen en iyilere ödülleri düzenlenen bir toplantıda hak sahiplerine verildi.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Spor Müdür yardımcısı Recep Kodalık’ın ellerinden alan öğrenciler açtıkları ve “Şişenin dibinde görünenler “ismini verdikleri sergiyi misafirlerine gezdirdiler ve sergide yer verdiklerini misafirlerine tek tek anlattılar.