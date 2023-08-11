SİNEKLERE GEÇİT YOK

​​​​​​​Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan haşere ve sineklerle mücadele

Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan haşere ve sineklerle mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaları aralıksız ve düzenli bir şekilde sürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlamanın başlatıldığı günden bugüne kadar 100 bin litre seyretilmiş solüsyon uçkun ilacı, 150 bin litre seyretilmiş larva ilacı kullandıklarını açıkladılar.

Amaçlarının Akyazılı vatandaşların sağlık ve rahat bir ortamda yaz mevsimini geçirtmek olduğunu altını çizen Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama ekibinde 7 eğitimli personel olduğunu, personelin 6 adet ULV aletli araç, 3 adet traktör (holder aleti) ile sinek, haşereyle mücadele ettiğini, Şubat ayında kapalı kanalları dumanlama, Mart ayından itibaren de 21 günde bir su birikintileri kanal, fosseptik, rögar, yağmur mazgalları ve ahırlardaki yumurta bırakmaya hazır sinek, sivrisinek ve tatarcıkları termal sisleme yapıldığını söylediler.

Yine yetkililer ova ve orman mahallelerinde de bu çalışmanın dışında beyaz Amerikan kelebeği (tırtıl) zararlısına karşı başarıl mücadele verildiğini ve bu çalışmanın Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği bilgisini basınla paylaştılar.

Resimler Watsaptan geliyor.