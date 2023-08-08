Sıkı denetim beraberinde sessizliği getirdi

Akyazı belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 31 Temmuz günü itibarıyla başlattığı bisiklet ve motosikletlere uygulamaya başladığı

Akyazı belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 31 Temmuz günü itibarıyla başlattığı bisiklet ve motosikletlere uygulamaya başladığı denetim çarşı içinde beraberinde sessizliği ve sakinliği de getirdi.

Bisiklet ve motosikletlerin hem görüntü hem de gürültü kirliliği yaptığına dikkat çeken Akyazılılar, yaklaşık 10 günden beri devam eden bu uygulama ile çarşı içine bir huzur gelmiştir. Biz yayalar çarşı içinde aman bize bir bisikletli, ya da motosikletli çarpmasın diye dikkatli yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, başlatılan bu uygulama güzel bir uygulama olmuştur. Bu uygulama sayesinde çarşı için daha da rahatlamış, insanlar özellikle de motosikletlerin çıkardığı gürültü kirliliğinden kurtulmuşlardır. Temennimiz bu uygulamanın kalkmaması ve sıkı bir şekilde de devam ettirilmesidir diyerek belediye yetkililerini tebrik ettiler.