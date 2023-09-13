SİGARA İÇENLERİ PİŞMAN EDECEK CEZA

​​​​​​​Ülkemizde sık sık zamlanan sigara fiyatları sonrası yeni karar açıklandı. Yapılan duyuruya göre artık yere sigara

Ülkemizde sık sık zamlanan sigara fiyatları sonrası yeni karar açıklandı. Yapılan duyuruya göre artık yere sigara izmariti atan vatandaşlara verilen cezanın miktarı neredeyse 2 katına çıkmış durumda.

Yapılan açıklamayla birlikte enflasyondaki yükseliş yere sigara izmariti atan vatandaşlara verilecek ceza miktarının güncellenmesine sebep oldu.

Rakam %122 oranında artarken, bundan sonra vatandaşlara verilecek ceza miktarı da paylaşıldı.

SİGARA ATMANIN CEZASI YÜKSELDİ

Yere sigara atmanın cezası yeniden gündem oldu. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin yere çöp atmanın cezası hatırlatıldı. Sigara tiryakilerinin bu sebeple dışarıda sigara içerken dikkatli olması gerekiyor.

ŞİMDİYE KADAR CEZA ALAN GÖRÜLMEDİ

Kabahatler kanununda sigara izmaritini yere atmanın cezası zaten vardı. Ancak hemen hemen herkesin içtiği sigara izmaritini yere attığı açıkça görülürken şimdiye kadar bir ceza uygulayamayan görevliler! Kimler ve bu kimler bundan sonra 3 bin lirayı aşan cezai işlemi uygulayabilecekler mi? Eğer bu ceza uygulanabilirse devletin boşalmış olan kasası emin olun 6 ayda dolacaktır.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Konuya ilişkin yayımlanan tebliğ kapsamında yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/ 2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır”

Buna göre yolda yere sigara izmariti alan kişilere Kabahatler Kanunu Kapsamında 3 bin 36 TL idari para cezası kesilecek.