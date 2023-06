Sibel ve Serkan Can çiftinin muhteşem düğünü

Aslen Akyazı’ya bağlı Balbalı Mahallesinden olan Adapazarı’nda ikamet eden Nevin ve Şafak Can’ın yakışıklısı Serkan ile Düzce Efteniye Çay Köyden Mevlüde ve Muammer Yılmaz (merhum) çiftinin güzel kızları Sibel’in düğünleri 27 Mayıs Cumartesi günü Gebeş Mahallesinde hizmet vermeye başlayan Amra Garden kır bahçesinde yapıldı.

Sibel ve Serkan çiftinin düğünleri gerçekten muhteşemdi. Zaman zaman çiseleyen yağmur bile o güzelliği bozamadı ve her iki ailenin yakınları ve dostları düğüne iştirak etmek için akın akın gelerek ve mutlu çifti tebrik ettiler.

Damat tarafı olan Can ailesi (Eynipha) Gelin tarafı olan Yılmaz ailesi (Yaşba) bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Düğüne katılanlara özel teşekkür ise Can ailesinin büyüğü Hilmi Can’dan (Eynipha) geldi. Hilmi Can, yeğenimin mutluluğunu paylaşmak için uzak yakın demeden cemiyetimize katılan herkese şahsım ve Can ailesi adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. İyi ki varlar açıklaması yaptı.