SGC’den SATSO’ya ziyaret

​​​​​​​Sakarya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek

Sakarya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ı ziyaret etti YAŞ..

Sakarya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ı ziyaret etti

YAŞ ORTALAMASI 48

Sakarya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. İlk olarak SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ile bir araya gelen heyet, yeni görevinde başarılar diledi. SATSO’nun 105 yıllık tarihinde en genç meclis başkanı olduğunu belirten Ercan, “Meclisimizin yaş ortalaması 48. Genç üyelerden oluşan bir meclisiz. Görev süremizde SATSO üyelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenerek #Şifremiz54 sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HEDEF ÜRETİMİ ARTTIRMAK

Başkan Matur ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Altuğ, “Biz SATSO olarak her anlamda üretimi artırmak için gayret ediyoruz. Bu sadece sanayi anlamında değil, tarımsal üretim, turizm üretim, ticari üretim ve özellikle son dönemde en önemli konumuz olan nitelikli insan üretimidir. Sakarya iş dünyası olarak bu şehrin bugününü, geleceğini her şeyden ve herkesten daha fazla düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.