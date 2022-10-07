SEZGİN DURMUŞ:Yeni Küçük Sanayi alanları oluşturulmalı

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar ve Esnaf odası başkanı Sezgin Durmuş Mesleki Eğitim Merkezlerinin açılmasından sonra çırak ve kalfa sayısının artığını bu nedenle de istihdam içi

Akyazı Madeni Sanatkarlar ve Esnaf odası başkanı Sezgin Durmuş Mesleki Eğitim Merkezlerinin açılmasından sonra çırak ve kalfa sayısının artığını bu nedenle de istihdam için acilen yeni küçük sanayi alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi

Akyazı Madeni Sanatkarlar ve Esnaf odası başkanı Sezgin Durmuş yaptığı açıklamada çıraklık okullarının mesleki eğitim merkezlerine dönüştürülmesiyle çıraklarımızın ve kalfalarımızın sanatlarını çalışarak öğrenirken aynı zamanda lise mezunu oluyorlar bu degişiklikle birlikte çırak ve kalfalarımızın sayısı ciddi anlamda artmıştır. Bu artışla birlikte görülüyor ki yetişen elemanlarımızın esnaf ve sanatkar olmaları için devlete ve millete hizmet edebilmeleri için acilen ilçemizde küçük sanayi alanları ihtiyaç olmuştur ifadelerini kullandı