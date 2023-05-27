Sezgin Durmuş’tan İmar Müdürüne ziyaret

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş beraberinde yönetim kurulu üyeleri Özkan Yılmaz ve Metin Kar olduğu halde

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş beraberinde yönetim kurulu üyeleri Özkan Yılmaz ve Metin Kar olduğu halde Akyazı Belediyesi İmar Müdürü Uğur Kuş’u ziyaret etti.

Ziyarette Sanayi esnafının ruhsatla ilgili sorunlarını aktaran ve sorunun çözümü için İmar Müdürü Kuş’tan bilgi alan ve destek isteyen Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, bu ziyaretimde değerli Müdürümüz bana sanayimizle ilgili yeni imar projelerinden bahsetti ve en kısa sürede o projeleri hayata geçirecekleri müjdesini verdi dedi ve verdiği müjdeli bilgiler içinde Uğur Kuş’a teşekkür etti.