Seyyar tespih satıcısı Kudret Akman “Bu işi zevk için yapıyorum”  

​​​​​​​Akyazı’da ikamet etmekte olan ve seyyar olarak tespih satışı yapan Kudret Akman işini severek yaptığını söyledi ve ben bu işi para kazanmaktan öte zevk

Akyazı’da ikamet etmekte olan ve seyyar olarak tespih satışı yapan Kudret Akman işini severek yaptığını söyledi ve ben bu işi para kazanmaktan öte zevk duyduğum için yapıyorum dedi.

Elinde “Ateş, Sıkma, Damla, Toz, Beyrut kehribar, Deve ve Bufalo kemiği, Koş boynuzu, oltu, kaplan gözü, Firuze, Fiber, Ardıç, Akasya ve Abanoz ağacı, Kuka, Gümüş kaplama, Akrilik ve fosil tespihler” olduğunu anlatan Kudret Akman, seyyar olarak çalıştığını ve bavulunda taşıdığı tespihleri çarşı içinde açtığı tezgahta satarak hem para kazanmaya çalışıyorum hem de yaptığım bu işten büyük zevk duyuyorum dedi. Akman tespih tamiratı da yaptığını sözlerine ekledi.