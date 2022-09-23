Sevilen çocuklar sevmeyi de biliyorlar

​​​​​​​Yeni öğretim ve eğitim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törenlere katılan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan

Yeni öğretim ve eğitim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törenlere katılan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan, gittikleri okullarda eğitime bu yıl başlayan öğrencilerle hem sohbet ettiler, hem de getirdikleri hediyelerini verdiler. Bunları yaparken de sevgilerini hiç esirgemediler ve açık bir şekilde de hissettirdiler.

Okullarına İlçe Kaymakamı ve Belediye başkanının geldiğini öğrenen yeni okullu öğrenciler de her iki İlçenin üst düzey iki yetkilisinin kendilerine gösterdikleri sevgiye aynı güzellikte ve duyarlılıkta karşılık verdiler ve onlarda kendilerini seven büyüklerine “ bizi sevenleri bizde içten severiz” mesajı vermeyi ihmal etmediler.