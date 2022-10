SESSİZ CANLAR YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ DÜZENLENEN TÖRENDE ALDILAR

​​​​​​​Başkan Soykan: ‘Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz’

Başkan Soykan: ‘Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz’

Akyazı Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlediği resim ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bütün güzellikleriyle hayatımıza renk katan, yeryüzünü hep birlikte paylaştığımız tüm canlıları çok seviyoruz. Çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlediği resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özer, oda başkanları, meclis üyeleri, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

742 öğrencinin hayvan sevgisi temalı resim ve şiirler ile katıldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile düzenlediği yarışmamızda çocuklarımızın ve velilerimizin dikkatlerini çekerek onlarda hayvan sevgisi adına farkındalık yaratmak istedik. İlçemiz genelinde 742 öğrencimiz eserleri yarışmamıza katıldılar. Etkinliğimize olan yüksek katılım bizleri de mutlu etti” dedi.

Akyazı Belediyesi olarak sokak hayvanları için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Bilal Soykan, “ Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimiz birçok belediye tarafından örnek alınıyor. Sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı burada en iyi şekilde tedavi ve rehabilite ediyoruz. Ormanlık alanda, ağaçların içinde son derece güzel bir ortamda dizayn edilen bakımevimizde sokak hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız küçük dostlarımızı sağlıklı ve bakımlı ortamlarda yaşatmak. Akyazı Belediyesi olarak, sevimli dostlarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bir gün değil, her zaman olduğuna inanıyoruz. Bütün güzellikleriyle hayatımıza renk katan, yeryüzünü hep birlikte paylaştığımız tüm canlıları çok seviyoruz. Gelecek nesillerimize de bu sevgiyi aşılamayı, yaradılan her canlıya karşı sevgiyle büyümelerini hep birlikte sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Soykan konuşmasının sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın konuşması sonrasında yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 742 öğrencinin katıldığı yarışmada Ortaokullar arası resim yarışmasında Paris Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencisi Zeynep Önler birinci, Cumhuriyet Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Miraç Demirci ikinci, Atatürk Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi Azize Nur Talay ise üçüncü oldu. Ortaokullar arası şiir yarışmasında ise Şehit İhsan Ünlütürk Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Leyla Akkaya birinci, Paris Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencisi Defne Duru Ateş ikinci, Mehmet Kaya Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Hayrunisa Nur Kopya üçüncü oldu. İlkokullar arası resim yarışmasında ise Vakıf İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Asya Köysüren birinci, Nahit Menteşe İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Yavuz Selim Topal ikinci, Atatürk İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Meva Deniz Bayrak üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara tablet üçüncü olanlara ise akıllı saat hediye edildi. Akyazı Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlediği resim ve şiir yarışmasının ödül töreni toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu.