SESOB Başkanı Alişan Akyazı’yı turladı

Sakarya Esnaf Odaları Birliği (SESOB) başkanı Hasan Alişan geldiği Akyazı’da kendi birliğine bağlı tüm Odaları bir bir ziyaret

Sakarya Esnaf Odaları Birliği (SESOB) başkanı Hasan Alişan geldiği Akyazı’da kendi birliğine bağlı tüm Odaları bir bir ziyaret etti, başkan ve yöneticilerden sorunları dinledi, çözümleri konusunda görüş alış verişinde bulundu ve daha sonra Oda başkanları ile birlikte ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti, hal hatır sordu, sohbet etti ve ticari bilgiler aldı.

Ziyaretlerini tamamladıktan sonra Sakarya’ya geri dönen Alişan, Akyazı turu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı “ Birlik başkanı olarak zaman zaman İlçelere giderek Odalarımızın başkanları, yönetimi ve esnaflarımızla görüşme yaptığımı herkes bilir. Bugünde istikameti Akyazı’ya çevirdim ve Odalarımızı tek tek ziyaret ettim, başkanlarımla görüştüm ve karşılıklı bilgi aktarımında bulunduk. Oda başkanlarımızla birlikte esnaf ziyaretleri yaptık. Bugün olduğu gibi gelecek günlerde de bu tür ziyaretlerimi sürdüreceğim. Yaptığım ziyaretlerden ve aldığım bilgilerden memnun bir şekilde Akyazı’da ayrılıyorum. Oda başkanlarıma gösterdikleri misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum”

SESOB Başkanı Hasan Alişan’ın Akyazı ziyaretinde başkan yardımcıları Muzaffer Kabacan (Adapazarı Pazarcılar Odası başkanı) ve Mehmet Demirel (Hendek Esnaf Odası başkanı) ile Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca’da eşlik etti.