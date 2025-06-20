SERGİ GÖZ KAMAŞTIRDI

​​​​​​​Akyazı’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu idaresi tarafından gerçekleştirilen sergi gerçek manada göz kamaştırdı.

Akyazı’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu idaresi tarafından gerçekleştirilen sergi gerçek manada göz kamaştırdı.

Açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından yapılan sergide öğrenciler tarafından yapılan resimler ve yine öğrenciler tarafından temin edilen antika özelliği taşıyan eserler gösterime sunuldu.

Sergilenen eserler sergiyi açan ve gezenlerin büyük beğenisini aldı. Okul müdürü Yunus Birincioğlu da sergilerinin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve açılışa katılanlara ve sergilenen eserlerin sahibi olan öğrencilere teşekkür etti.