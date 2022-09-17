ŞENER VE BABAOĞLU AİLELERİNİN ACILI GÜNÜ

Her iki merhumenin Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan İkindi Namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedildi.

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden merhum Şefik Şener'in Eşi, öğretmen Raci ve Ramis Şener'in Anneleri, emekli öğretmen Mehmet ve merhum Zeki Aytaç'ın Ablaları Mihriye Şener vefat etti. Oğlu Ramis Şener: 0542 331 19 64

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından merhum Kamil Babaoğlu'nun Kızı, Sinan ve merhum Adem Babaoğlu'nun Ablaları Saffet Koşar'ın Eşi, Cengiz ve Şadi Koşar'ın Yengeleri, Gökhan Boztepe ve Orhan Kasal'ın Kayınvalideleri, Müşerref Koşar vefat etti.

Damadı Gökhan Boztepe: 0546 554 00 54

Her iki merhumeye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI