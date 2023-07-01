Sel bölgesinde inceleme yaptılar

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, beraberinde Milletvekili Ali İnci, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem,

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, beraberinde Milletvekili Ali İnci, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk olduğu halde geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taşması sonucu bu yağıştan olumsuz etkilenen Dokurcun bölgesinde incelemelerde bulundular, selden zarar mahalle sakinleri ile bir kez daha görüşüp geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve bayramlarını kutladılar.

Milletvekili İnci ve Başkan Soykan, selden zarar gören vatandaşların sorunlarının ortadan kaldırılması için yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını, belediye ve hükümet olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söylediler.

Selden en olumsuz etkilenen mahalle olan Dedeler Mahallesindeki incelemelerin ardından Milletvekili İnci, başkan Soykan ve beraberindekiler daha sonra Mahalle Muhtarı Ali Der tarafından ağırlandılar.