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Vefat

Şehit annesi Hacer Vardar toprağa verildi

Vefat 30 OKUNMA

Şehit annesi Hacer Vardar toprağa verildi

Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet etmekte olan Niyazi Vardar’ın eşi, Erol, Ahmet ve 29.12.1982 tarihinde Konya’da şehit olan Piyade Er Erdal Vardar’ın anneleri Hacer Vardar yaşlılığa bağlı olarak 91 yaşında vefat etti.

Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet etmekte olan Niyazi Vardar’ın eşi, Erol, Ahmet ve 29.12.1982 tarihinde Konya’da şehit olan Piyade Er Erdal Vardar’ın anneleri Hacer Vardar yaşlılığa bağlı olarak 91 yaşında vefat etti. Hacer Vardar’ın cenazesi evinde alınan helallik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi ve burada öğleyin kılınan namaz sonrası merkez mezarlığında toprağa verildi. Gerçekleşen cenaze merasimine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, CHP İl başkanı Ecevit Keleş İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, Oda başkan ve yöneticileri, mahalle muhtarları, Vardar ailesinin yakınları sevenleri ile kalabalık cemaat katıldı. Cenaze törenine katılan Jandarma Teğmen İlhan Girgin ve beraberinde askerler şehit annesinin tabutunu namaz sonrası omuzlarına alarak cenaze arabasına kadar götürdü.