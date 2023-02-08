ŞEHİİÇİ MİNÜBÜS VE HALK OTOBÜSLERİNDE OKKALI ZAM HALKTAN BÜYÜK TEPKİ VAR

​​​​​​​Akyazı’da şehir içi minibüsleri ile Akyazı Sakarya ve Akyazı’nın mahalleleri arasında çalışan midibüsler yolcu taşıma ücretlerine zam yaptılar.

Akyazı’da şehir içi minibüsleri ile Akyazı Sakarya ve Akyazı’nın mahalleleri arasında çalışan midibüsler yolcu taşıma ücretlerine zam yaptılar. Yapılan zam da 08.02.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Toplu taşıma araçlarının bağlı oldukları Kooperatiflerin zam taleplerine ilişkin müracaatlarını değerlendiren UKOME istekleri onaylayınca zam da yapılmış oldu.

Yapılan zamma göre Akyazı Adapazarı arasında ki taşıma ücreti (sivil) 15 liradan 20 liraya, kartlı öğrenci 13 lira 70 kuruşa, kartı olmayan öğrencide 15 liraya taşınacak.

Zam Kuzuluk Kooperatifi tarafından da yapıldı. Kuzuluk Akyazı arasında yolcu taşıma ücreti 9 liradan 12 liraya (sivil) 7 liradan 9 liraya (öğrenci) , Kuzuluk Adapazarı arasında yolcu taşıma ücreti de 17 lira 50 kuruştan 22 liraya (sivil) öğrencilerde 12 lira 50 kuruştan 16 liraya taşınacak.

Şehir içi minibüslerinin de taşıma ücretleri zamlandı. Buna göre daha önce şehir içi indi bindi 6 lirayken, yapılan zamla bu rakam 7 lira 50 kuruşa yükseldi. Öğrencilerde yeni zamdan sonra indi bindi olarak 6 lira 75 kuruşa ödeyecekler. Direk ücretler de indi bindi fiyatının iki katı oldu.

Kooperatif yetkilileri, yolcu taşıma ücretlerine bir yıldan bu yana zam yapmadıklarını, zammı da giderlerin artması nedeniyle yaptıklarını açıkladılar.

Vatandaş ise toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek şu açıklamayı yaptılar. Daha önce yaptıkları zamları akaryakıta gelen fiyat artışlarına bağlayan taşıt sahip ve sürücüleri, son zamanlarda akaryakıt fiyatlarının sürekli düşmesine rağmen hala zam derdinde olmaları dikkat çekicidir. Geçinmekte zorlanan bizlere yapılan bu zamlar reva değildir. Kooperatif yetkililerinin ve özellikle de istenen zammı onaylayan UKOME’den yaptıkları zammı bir kez daha gözden geçirmelerini ve yaptıkları zammı geri çekmelerini istiyor ve de bekliyoruz diye tepkilerini dile getiriyorlar. Akyazılı vatandaşlar toplu olarak Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığına ve UKOME’ye gitmeye hazırlanıyorlar.