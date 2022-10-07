SEDAŞ Genel Müdürü Ak Akyazı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

​​​​​​​SEDAŞ Genel Müdürü Burhan Ak beraberinde SEDAŞ Sakarya İl Müdürü Gürcan Seymen olduğu halde geldiği Akyazı’da Muhtarlar Derneğine bir nezaket ziyareti yaptı.

SEDAŞ Genel Müdürü Burhan Ak beraberinde SEDAŞ Sakarya İl Müdürü Gürcan Seymen olduğu halde geldiği Akyazı’da Muhtarlar Derneğine bir nezaket ziyareti yaptı.

Yapılan ziyarette SEDAŞ Genel Müdürü Burhan Ak Akyazılı Muhtarların isteklerini ve sorunlarını dinledi, SEDAŞ olarak Akyazı’da yaptıkları çalışmaları anlattı ve programlarında olan yapılacak çalışmalar hakkında da Muhtarlara geniş bilgiler verdi.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, SEDAŞ Genel Müdürü ile Sakarya İl Müdürünün yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu misafirlerimiz için ziyaret, bizim için de kazanç oldu açıklaması yaptı.