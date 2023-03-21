Seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı.Listeleri mutlaka kontrol edin

İlçemiz vatandaşları bugünden itibaren Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Listelerde adları bulunmayan

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’taki seçime ilişkin seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

İlçemiz vatandaşları bugünden itibaren Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Listelerde adları bulunmayan seçmenler ve yeni seçmen hakkı kazanan kimseler listelerde yer almaları için ilçe seçim kurullarına baş vuracaklar.

Kaydını e-devlet üzerinden sorgulamak isteyenlerse başta ‘planlı bakım’a takılmıştı. İlerleyen saatlerde bu bölüm kullanıma açıldı.

E-devlet’te seçim ‘bakımı.

Listeler güncellenmek üzere 20 MART 2023 tarihi (bugün) saat 08:00 itibariyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Listede isimlerini bulamayan seçmenler, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.

e-devlet’ten sorgu

Ancak, e-devlet üzerinden yurt içi seçmen kaydını sorgulamak isteyenler engelle karşılaşmıştı. E-devlet’te çıkan bildirime göre site ‘planlı bakıma’ alınmıştı: “Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılan e-devlet sistemi yeniden kullanıma açıldı.