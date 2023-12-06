Seçim 2026 yılında ama; Adaylar ziyaretlere şimdiden başladı

​​​​​​​Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik salonu işletmecileri Federasyonunun seçimi 2026 yılında yapılacak olan o seçimde genel başkanlık yarışına girenler

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik salonu işletmecileri Federasyonunun seçimi 2026 yılında yapılacak olan o seçimde genel başkanlık yarışına girenler çalışmalarına ve Oda ziyaretlerine şimdiden başladılar.

Genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Antalya Berberler ve Kuaförler Odası başkanı Tolgahan Demir beraberinde Sakarya Kuaförler, Güzellik salonu işletmecileri Esnaf Odası başkanı Ali Ak, Başkan Vekili Özlem Akyel ve Salkom Kozmetik yönetim kurulu başkanı Ekrem Genç ile birlikte Akyazı’ya gelerek Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası başkanı Hasan Cengiz’e bir nezaket ziyareti yaptılar.

Bu ziyaretin hemen ardından bu defa Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik salonu işletmecileri Federasyonu başkanı Bayram Karakaş’ta beraberinde Hendek Berberler ve Kuaförler Odası başkanı Vahdet Çilek olduğu halde Akyazı’ya gelerek Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası başkanı Hasan Cengiz’i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretler her ne kadar bir nezaket ziyareti gibi görünüyorsa da ziyaretlerin 2026 yılında yapılacak olan Federasyon seçimi ile ilgili olduğu başkan adaylarının ziyaret sırasında yaptıkları konuşmalardan anlaşıldı.

Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Cengiz’de yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve misafirlerine ziyaretleri için teşekkür etti ve çıktıkları yolda da başarılar diledi.