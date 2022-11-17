SBU VE MYO BÖLÜMLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI FİNAL MAÇLARIYLA SON BULDU

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akyazı Sağlık Meslek Yüksekokulu, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Bölümler arası Voleybol turnuvası Final maçlarıyla son buldu.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Meslek Yüksek Okulu Bölümler arası Voleybol Turnuvasının Final Maçları nefesleri kesti.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi,Akyazı Sağlık Meslek Yüksekokulu,Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Bölümler arası Voleybol turnuvası Final maçlarıyla son buldu.

Turnuvaya SUBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet SARIBIYIK, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Azize ALAYLI, Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem ALTUN, Fakülte Sekreteri Sertaç KOÇ, Akyazı Sağlık Hizmetleri Myo sekreteri Yusuf Şahinoğlu,İlçe Spor Uzmanı Recep KODALAK ve çok sayıda sporsever katılım sağladı.

Çekişmeli ve heyecanlı maçlar sonucunda her zaman dostluğun kazandığı turnuvada çok güzel anlara sahne oldu.

12 Takımın katıldığı turnuvada dereceye giren bölümler;

Turnuvada Dereceye Giren Bölümler

1.Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Bölümü