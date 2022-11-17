SAÜ Rektörü Al SGB’ye yaptığı ziyarette açıkladı “Hedefimiz araştırma üniversitesi olmaktır”

Sakarya Gazeteciler Birliği’ni (SGB) ziyaret eden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve beraberindeki SAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Öztunç, Başkan Müjdat Çetin ve birlik üyeleri tarafından ağırlanırken, yapılan çalışmaları ve hedeflerini anlattı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al Sakarya Gazeteciler Birliği’ne yaptığı ziyarette, ilk hedeflerinin ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak, Türkiye’deki ilk 20 üniversitenin içinde yer almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kapılarımız açık

Sakarya Gazeteciler Birliği’ni (SGB) ziyaret eden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve beraberindeki SAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Öztunç, Başkan Müjdat Çetin ve birlik üyeleri tarafından ağırlanırken, yapılan çalışmaları ve hedeflerini anlattı. SAÜ’nün kapılarının da tüm Sakaryalılar’a açık olduğunu belirten Al, “Şehir ile bütünleşip, şehrimizi de üniversite olarak katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Önce 20, sonra 15

Rektör Prof. Dr. Al, Sakaryalılar’ın şehrin en güzel yerini üniversiteye verdiğini belirterek, “Böylesine güzel bir kampüste öğrenim görmekte ayrıcalık. Biz bu güzelliğe öğretimdeki kaliteyi de katarak, üniversitemizin araştırmacı bir üniversite olarak şu anda Türkiye’de bulunduğu 26. sıradan ilk anda ilk 20’ye sonrasında ilk 15 arasına çıkarmanın uğraşını vereceğiz. Bu hedefimiz içinde gerekli birimleri oluşturduk” diye konuştu.

Sanayi ve SUBÜ

Sanayi ile işbirliği içinde öğrenimde yeni bir dönem açarak öğrencilerin çok daha iyi yetişmesinin sağlanması içinde gerekli görüşmelerin ardından projelerini hazırladıklarını ifade eden Rektör Al, “Aynı kampüs içinde olduğumuz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile de uyum içinde, öğrencilerin arasında ayrım yapmadan birlikte kaliteyi daha fazla yükseltebilme adına çalışma içindeyiz” dedi.

Sakarya basını

SGB Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya basını hakkında bilgilendirdiği Rektör Al’a İletişim Fakültesi öğrencilerinin Sakarya’daki tüm basın kuruluşları tarafından değerlendirildiğini ve bunun yanı sıra üniversitelerimizin şehre sağladıkları katkının da fazla olduğunu belirterek ziyareti için Rektör Al’a teşekkür etti.