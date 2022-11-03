SASKİ Müdürü Sanayi sitesini gezdi

​​​​​​​SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman Dernek başkanlığı tarafından yapılan davete icabet etti ve Küçük Sanayi Sitesine giderek

SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman Dernek başkanlığı tarafından yapılan davete icabet etti ve Küçük Sanayi Sitesine giderek incelemelerde bulundu ve Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı ile yardımcısı Ayhan Öztemel’den de sorunları konusunda geniş bilgi aldı.

Dernek başkanı Çetin, kanalların tıkalı olması yüzünden en küçük bir yağışta bile sanayiyi su basıyordu. SASKİ’ ye yaptığımız dav et sonrası Şube Müdürü Ömer Faruk Duman sanayimize gelerek sorunlarımızı yerinde gördü ve bizden de sorunlar ve yapılması istenenlerle ilgili bilgiler aldı dedi.

Ömer Çetin Sarı, yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Görüşme ve yerinde yapılan inceleme sonunda tıkalı olan kanalların açılması konusunda SASKİ Müdürü Duman, en kısa zamanda alan içinde çalışma başlatacağını ve bu çalışma sonunda sanayi esnafının sorunlarını çözeceklerini ifade etti ve bu açıklama bizi ve sanayi esnafımızı son derece memnun etti dedi. Ziyareti ve yerinde incelemelerinden ötürü de SASKİ Müdürü Ömer Faruk Duman’a teşekkür etti.